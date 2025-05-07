Песков рассказал о загруженности Путина в дни празднования 80-летия Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что график российского лидера Владимира Путина в дни празднования 80-летия Победы расписан по минутам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да-да-да», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли график Путина расписан по минутам в дни празднования Победы из-за большого числа встреч с зарубежными гостями.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. На мероприятие прибудут глава КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также руководители большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Министр обороны России Андрей Белоусов также сообщал, что для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, в том числе семи стран бывшего Советского Союза.

Ранее Cи Цзиньпин прилетел в РФ на празднование 9 мая.