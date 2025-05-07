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Путин высказался об отстаивании правды о Великой Отечественной войне

Путин: россияне должны твердо отстаивать правду о Великой Отечественной войне
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Граждане России должны твердо отстаивать правду о Великой Отечественной войне в условиях, когда страна сталкивается с серьезными вызовами, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в обращении главы государства к читателям сборника «К 80-летию Великой Победы», которое опубликовано на сайте Кремля.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, сбережение нашего исторического наследия приобретает особое, поистине решающее значение. <...> Мы должны твердо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, глубоко изучать ее уроки», — заявил Путин.

Он напомнил, что в 2025 году празднуется 80-летие Великой Победы, и к этой дате приурочен выход множества научных, просветительских и художественных работ, включая упомянутый выше сборник. Отмечается, что в издание «К 80-летию Великой Победы» вошли статьи членов Совбеза РФ.

До этого Путин заявлял, что РФ и Белоруссия противостоят угрозам от идейных наследников нацистов.

Ранее Путин и Нетаньяху обсудили вклад советского народа в разгром нацизма.

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