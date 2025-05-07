Путин заявил о противостоянии России и Белоруссии идейным наследникам нацистов

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня РФ и Белоруссии приходится противостоять серьезным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов и их пособников. Об этом говорится в телеграмме участникам Форума городов-героев Российской Федерации и Республики Беларусь, опубликованной на сайте Кремля.

«Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и продолжим созидательную работу по упрочению двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также по совершенствованию институтов Союзного государства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», — сказано в послании российского лидера.

Путин также поздравил участников форума и жителей городов-героев с приближающимся 80-летием Великой Победы.

Новость дополняется.