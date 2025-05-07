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Ушаков сообщил об отсутствии договоренности о новом контакте с Уиткоффом

Ушаков: договоренностей по новым контактам с Уиткоффом пока нет
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Договоренности по следующим контактам российской стороны со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом пока не достигнуты. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Пока договоренности насчет нового контакта с ним не было достигнуто», — заявил Ушаков журналистам.

25 апреля, состоялась последняя на данный момент встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом трехчасовую беседу. На ней обсуждались вопросы о перемирии с Украиной. Сообщалось, что представитель Вашингтона безуспешно пытался добиться согласия России на прекращение огня в зоне конфликта.

Позднее Bloomberg со ссылкой на «источники в Москве» писали о деталях предложения Уиткоффа, который якобы предлагал соглашение по текущей линии фронта.

В начале мая вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News США заявил, что американская сторона намерена в последующие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами конфликта.

Ранее стало известно, что администрация президента США Трампа собирается усилить экономическое давление на Россию.

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Переговоры о мире на Украине
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