Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что президент России Владимир Путин войдет в историю как собиратель русских земель.

«Именно его (Путина. — «Газета.Ru») волевое решение позволило Крыму и крымчанам в 2014 году вернуться домой в Россию. Затем, после многих лет сражения с бандеровским режимом и благодаря началу СВО в 2022 году, освободиться и последовать примеру Крыма смогли Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР», — поделился Рогов.

Он добавил, что при Путине началось становление России как одной из величайших держав мира.

До этого глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов говорил, что историческая миссия президента России Владимира Путина состоит в том, что он справился с несправедливостью.

По словам главы партии, 7 мая 2000 года, 25 лет назад, началась новая эпоха, оказавшаяся началом новой истории, которая происходит «на наших глазах, и которую творим мы сами».

Ранее Путин заявил о противостоянии России и Белоруссии идейным наследникам нацистов.