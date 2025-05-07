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Названа историческая миссия Путина

Депутат Миронов: миссия Путина в том, что он бросил вызов несправедливости
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РИА Новости

Историческая миссия президента России Владимира Путина состоит в том, что он справился с несправедливостью. Об этом РИА Новости заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Историческая миссия Владимира Владимировича Путина состоит в том, что он бросил вызов несправедливости как внутри страны, так и за ее пределами», — подчеркнул он.

По словам главы партии, 7 мая 2000 года, 25 лет назад, началась новая эпоха, оказавшаяся началом новой истории, которая происходит «на наших глазах, и которую творим мы сами».

Ровно 25 лет назад, 7 мая 2000 года, Владимир Путин официально вступил в должность президента России. На его первый срок пришлись, как позже признавался сам Путин, самые сложные моменты его президентства — теракты на Дубровке и в Беслане. В это же время завершилась вторая чеченская кампания. Прошли в стране и политические реформы: в 2000-м были созданы восемь федеральных округов. А после 2004-го, во время второго срока Путина, в РФ отменили прямые всенародные выборы губернаторов. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о противостоянии России и Белоруссии идейным наследникам нацистов.

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