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Премьеры России и Белоруссии обсудили двухстороннее сотрудничество

Премьеры РФ и Белоруссии Мишустин и Турчин обсудили сотрудничество стран
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Андрей Александров/РИА Новости

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин во время телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

«Главы правительств обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — отмечается в сообщении.

Также премьер-министры обсудили вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики и промышленности, а также ход реализации совместных проектов.

7 мая президент России Владимир Путин заявил, что сегодня Российской Федерации и Белоруссии приходится противостоять серьезным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов и их пособников. Об этом говорится в телеграмме участникам Форума городов-героев Российской Федерации и Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил Путину о невозможности отказа от визита в Москву 9 мая.

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