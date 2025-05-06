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Орбан назвал условие банкротства Евросоюза

Орбан: прием Украины обернется банкротством для Евросоюза
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Bernadett Szabo/Reuters

Прием Украины в ЕС обернется банкротством Евросоюза. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Прием Украины — это не хорошая сделка. Украина — это не добавленная стоимость, это банкротство», — подчеркнул он.

По словам Орбана, предоставление Украине денежных средств Евросоюза оказалось огромной ошибкой Брюсселя. Их нужно было направить на развитие экономики ЕС, отметил он.

Орбан заявлял, что ранее пытался избегать острых конфликтов с украинским президентом Владимиром Зеленским, но недавно все-таки не смог смолчать: его крайне разозлило, что оппонент «угрожал» венграм. Орбан подчеркнул, что никто не имеет права указывать Будапешту, какое решение он должен принять по вопросу о вступлении Украины в ЕС.

Ранее Зеленский призвал Европу добиться «политического решения» о принятии Украины в ЕС.

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