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Глава Еврокомиссии назвала три приоритета ЕС по поддержке Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз поможет Киеву занять сильную позицию
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Yves Herman/Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что Европейский союз (ЕС) поможет Киеву занять сильную позицию, если продолжит ему военную помощь, полностью откажется от российских энергоносителей и ускорит вступление Украины в объединение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы находимся на перепутье, и ставки для Европы высоки. Поэтому мы должны сделать все возможное для укрепления позиции Украины», — заявила глава ЕК.

Говоря о поддержке обороны, фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз уже предоставил Украине военную помощь на сумму €50 млрд. Глава Еврокомиссии призвала «перейти от логики помощи к логике интеграции европейских оборонных отраслей». Политик указала, что подобный подход является наиболее эффективным и финансово выгодным способом поддержки военных усилий Украины.

Также фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС станет сильной гарантией безопасности для Киева и шагом на пути к установлению мира.

До этого еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия потребует от стран Европейского союза до конца 2025 года представить планы полного прекращения закупок нефти, газа и ядерного топлива у России.

Ранее фон дер Ляйен вновь заявила об угрозе для Европы со стороны России.

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