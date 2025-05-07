Глава Еврокомиссии назвала три приоритета ЕС по поддержке Украины

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что Европейский союз (ЕС) поможет Киеву занять сильную позицию, если продолжит ему военную помощь, полностью откажется от российских энергоносителей и ускорит вступление Украины в объединение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы находимся на перепутье, и ставки для Европы высоки. Поэтому мы должны сделать все возможное для укрепления позиции Украины», — заявила глава ЕК.

Говоря о поддержке обороны, фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз уже предоставил Украине военную помощь на сумму €50 млрд. Глава Еврокомиссии призвала «перейти от логики помощи к логике интеграции европейских оборонных отраслей». Политик указала, что подобный подход является наиболее эффективным и финансово выгодным способом поддержки военных усилий Украины.

Также фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС станет сильной гарантией безопасности для Киева и шагом на пути к установлению мира.

До этого еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия потребует от стран Европейского союза до конца 2025 года представить планы полного прекращения закупок нефти, газа и ядерного топлива у России.

Ранее фон дер Ляйен вновь заявила об угрозе для Европы со стороны России.