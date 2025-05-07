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Лукашенко решил помиловать осужденных за экстремизм

Лукашенко помилует 42 человека, осужденных за экстремизм
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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение помиловать 42 человека, осужденных за преступления экстремисткой направленности. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента в Telegram-канале.

«Президентом Республики Беларусь в преддверии празднования Дня Победы принято решение о помиловании 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности <...> Из них 13 имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое - многодетные. Десять лиц старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что будут помилованы 18 женщин и 24 мужчины. Все они подавали ходатайство о помиловании, признали свою вину и раскаялись в преступлениях.

До этого в Грузии указом президента Михаила Кавелашвили были помилованы 33 заключенных.

В январе Кавелашвили помиловал 613 осужденных после своей инаугурации. Отмечалось, что президент сделал это в связи с празднованием Крещения. При этом не уточняется, какой категории заключенных коснулось помилование.

Ранее Лукашенко подписал закон об амнистии.

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