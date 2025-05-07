Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Об этом сообщили агентству БелТА в пресс-службе главы государства.

По предварительным расчетам, отмечает агентство, амнистия затронет почти 8 тыс. осужденных.

В отношении большинства осужденных основными условиями для применения амнистии являются полное возмещение вреда (ущерба), причиненного преступлением, а также положительная характеристика в период отбывания наказания.

Законом предусматривается освобождение от наказания и иных мер уголовной ответственности либо смягчение наказания за совершение не представляющих большой общественной опасности или менее тяжких преступлений.

Амнистия будет применяться к несовершеннолетним, беременным женщинам, женщинам и одиноким мужчинам с детьми до 18 лет, инвалидам I и II группы, лицам, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС, а также к получившим ранения или заболевания в период военной службы или службы в военизированных организациях.

Осужденным к ограничению или лишению свободы, не подпадающим под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен на один год.

В апреле глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой сообщал, что за последние 30 лет число заключенных в тюрьмах Белоруссии сократилось в два раза.

Ранее власти Белоруссии помиловали трех заключенных, в том числе гражданина США.