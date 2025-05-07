В Индии начались учения по гражданской обороне после операции против Пакистана

В Индии проводят общенациональные учения гражданской обороны на фоне обострения отношений с Пакистаном. Об этом сообщает издание The Hindustan Times.

Учения пройдут в 244 округах в северных и западных индийских штатах, в частности в Нью-Дели и Мумбаи. В МВД Индии отметили, что целью крупномасштабных учений является проверка готовности населения к военному конфликту.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

7 мая глава Минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.