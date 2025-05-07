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Мадуро заявил, что советский народ спас человечество от нацизма

Мадуро: советский народ спас Европу и все человечество от нацизма
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Maxwell Briceno/Reuters

Усилия советского народа помогли спасти Европу и человечество от нацизма. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, передает ТАСС.

Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в Москву 6 мая с рабочим визитом.

Во время визита политик встретится с российскими официальными лицами и международными лидерами, что поспособствует углублению отношений между странами.

Десять лет назад лидер Венесуэлы уже приезжал в РФ на 9 Мая, когда отмечалось 70-летие Победы. А в октябре прошлого года он прилетал в Казань на саммит БРИКС.

В начале февраля Мадуро также говорил, что именно Красная армия внесла решающий вклад в победу над нацизмом.

Ранее лидеры стран ЕС решили не ехать в Киев 9 мая.

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