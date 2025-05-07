Песков посоветовал звонить в Киев насчет атак украинских беспилотников

Песков порекомендовал звонить в Киев, чтобы узнать цель атак украинских БПЛА

Для того, чтобы узнать цель атак украинских беспилотников на российскую инфраструктуру, можно позвонить в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом, представитель Кремля ответил на вопрос о том, какую цель преследовал украинский режим, устроив атаку дронов на Москву и Московскую область.

«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — заявил Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал активные атаки украинских беспилотников на российскую территорию перед 9 Мая, отметив, что власти Украины продолжают демонстрировать свою склонность к террористическим действиям.

Вооруженные силы Украины атакуют Москву и Подмосковье беспилотниками уже несколько дней. В ночь на 6 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над столичным регионом 19 дронов.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, украинские войска атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками «Лютый», которые летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. Дроны такого типа могут преодолевать до 1 тыс. км и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 килограмм.

Ранее в Госдуме заявили, что цели для «Орешника» уже определены.