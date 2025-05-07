В ЕК отреагировали на заявление Венгрии и Словакии по газу из России

В ЕК заявили, что план отказа от газа из РФ «не подрывает суверенитет стран ЕС»

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен прокомментировала заявление Венгрии и Словакии, которые выступили против плана ЕК отказаться от ядерного топлива и газа из России. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, каждая страна сообщества имеет право самостоятельно, без согласия ЕС выбирать соотношение энергоресурсов для обеспечения своей энергобезопасности. Он отметила, что план с требованием отказа от газа и ядерного топлива из РФ «не подрывает суверенитет стран ЕС». Итконен добавила, что Еврокомиссия «намерена действовать постепенно, не принимая никаких резких мер, которые могут напугать рынки».

До этого еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия потребует от стран Европейского союза до конца 2025 года представить планы полного прекращения закупок нефти, газа и ядерного топлива у России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал экономическим нецелесообразным желание Евросоюза отказаться от энергоресурсов из России.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.