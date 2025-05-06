ЕК потребует предоставить планы полного отказа от энергоносителей РФ

Йоргенсен: ЕС нужно предоставить планы отказа от энергоносителей РФ до конца года

Еврокомиссия потребует от стран Европейского союза (ЕС) до конца 2025 года представить планы полного прекращения закупок нефти, газа и ядерного топлива у России. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, передает ТАСС.

Комиссар отметил, что данное предложение ЕК еще должно получить одобрение странами Евросоюза в Совете ЕС.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз собирается 6 мая представить дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей. По данным журналистов, план будет посвящен вариантам сокращения импорта, а Еврокомиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или пошлины.

В конце января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Запада заплатили высокую цену за достижение свободы от российских энергоносителей. По ее словам, импорт газа из РФ сократился примерно на 75%.

Ранее ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти.