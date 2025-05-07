В Словакии прокомментировали желание ЕС отказаться от энергоресурсов РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал экономическим самоубийством желание Европейского союза (ЕС) отказаться от энергоресурсов из России. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Это экономическое самоубийство: прийти к тому, что ни газ, ни нефть, ни ядерное топливо, ничего (Из России. — «Газета.Ru») только потому, что устанавливается какой-то новый железный занавес между западным миром и, возможно, РФ и другими странами», — сказал Фицо.

До этого еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия потребует от стран Европейского союза (ЕС) до конца 2025 года представить планы полного прекращения закупок нефти, газа и ядерного топлива у России.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз собирался 6 мая представить дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей. По данным журналистов, план будет посвящен вариантам сокращения импорта, а Еврокомиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или пошлины.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.