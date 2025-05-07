Новый канцлер Германии высказался о прекращении огня на Украине

Германия готова помочь обеспечить соблюдение режима прекращения огня на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Reuters.

До этого Макрон на том же мероприятии заявлял, что Франция и Германия совместно с другими партнерами Парижа и Берлина продолжат работу над обеспечением прекращения огня на Украине.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что долгосрочное решение российско-украинского конфликта нельзя обеспечить только лишь через прекращение огня или остановку боевых действий.

Для мира на Украине необходимо искоренить первопричины конфликта. Нужно прежде всего устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на Восток, подчеркивал министр.

6 мая Фридрих Мерц был избран новым главой немецкого правительства. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, что стало первым подобным случаем в истории современной Германии, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов.

Ранее в Кремле прокомментировали новость о смене посредника в переговорах по Украине.