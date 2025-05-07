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Новый канцлер Германии высказался о прекращении огня на Украине

Мерц: готовы помочь обеспечить соблюдение режима прекращения огня на Украине
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Lisi Niesner/Reuters

Германия готова помочь обеспечить соблюдение режима прекращения огня на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Reuters.

До этого Макрон на том же мероприятии заявлял, что Франция и Германия совместно с другими партнерами Парижа и Берлина продолжат работу над обеспечением прекращения огня на Украине.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что долгосрочное решение российско-украинского конфликта нельзя обеспечить только лишь через прекращение огня или остановку боевых действий.

Для мира на Украине необходимо искоренить первопричины конфликта. Нужно прежде всего устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на Восток, подчеркивал министр.

6 мая Фридрих Мерц был избран новым главой немецкого правительства. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, что стало первым подобным случаем в истории современной Германии, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов.

Ранее в Кремле прокомментировали новость о смене посредника в переговорах по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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