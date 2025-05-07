Макрон: Франция и ФРГ продолжат работать над обеспечением мира на Украине

Франция и Германия совместно с другими партнерами Парижа и Берлина продолжат работу над обеспечением прекращения огня на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что поддержка Франции, оказываемая Киеву, вызывает серьезные вопросы у Москвы, особенно в свете героизации на Украине лиц, сотрудничавших с нацистским режимом

Несмотря на глубокий кризис в отношениях между Москвой и Парижем, в России сохраняют уверенность в нерушимости исторической дружбы и боевого братства двух народов. Попытки разрушить эти связи обречены на провал, подчеркнул он.

Посольство России во Франции заявляло, что поставки Украине французских истребителей Mirage 2000 — это очередной недружественный шаг со стороны Франции, направленный на эскалацию украинского конфликта.

6 мая Фридрих Мерц был избран новым главой немецкого правительства. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, что стало первым подобным случаем в истории современной Германии, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов.

Ранее новый посол Франции раскрыл отношение его страны к России.