Лавров заявил, что для решения конфликта на Украине недостаточно прекращения огня

Долгосрочное решение российско-украинского конфликта нельзя обеспечить только лишь через прекращение огня или остановку боевых действий. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для журнала «Международная жизнь».

В статье, посвященной 75-летию со дня установления дипломатических отношений с Вьетнамом, он благодарит Ханой за сбалансированную позицию по вопросу украинского урегулирования.

«Долгосрочное решение этой проблемы нельзя обеспечить только лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения. Для прочного мира необходимо искоренить первопричины конфликта. Нужно прежде всего устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на Восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс», — написал Лавров.

Кроме того, добавил он, важно добиться соблюдения прав человека на территориях, находящихся под контролем Украины.

Накануне в Анкаре сообщили, что Турция рассматривает возможность организации переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее в Кремле прокомментировали новость о смене посредника в переговорах по Украине.