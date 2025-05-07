МИД РФ: рано или поздно все народы Европы очнутся от навязанных нарративов

Поддержка Франции, оказываемая Киеву, вызывает серьезные вопросы у Москвы, особенно в свете героизации на Украине лиц, сотрудничавших с нацистским режимом, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Его слова приводит ТАСС.

Несмотря на глубокий кризис в отношениях между Москвой и Парижем, в России сохраняют уверенность в нерушимости исторической дружбы и боевого братства двух народов. Попытки разрушить эти связи обречены на провал, подчеркнул он.

Замглавы МИД подчеркнул, что российская сторона выражает надежду на то, что европейское общество со временем преодолеет влияние искусственно навязанных идеологических установок и сможет объективно оценить происходящие события.

«Хотелось бы надеяться на то, что все народы Европы очнутся от дурмана тех нарративов, которые сегодня навязывают», — заключил дипломат.

До этого посольство России во Франции заявило, что поставки Украине французских истребителей Mirage 2000 — это очередной недружественный шаг со стороны Франции, направленный на эскалацию украинского конфликта.

Ранее новый посол Франции раскрыл отношение его страны к России.