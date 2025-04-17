Си Цзиньпин заявил о разрушении мирового экономического порядка из-за торговых войн

На встрече с председателем сената Камбоджи Хун Сеном в Пномпене председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и вредят глобальному экономическому порядку. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Эти торговые конфликты ослабляют многосторонние торговые механизмы и нарушают общую экономическую стабильность. Страны должны объединяться, уверенно защищая свои национальные интересы и право на развитие. Важно следовать принципам взаимного уважения, выгодного сотрудничества и совместного прогресса, создавая сообщество единой судьбы для человечества», — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что «унилатерализм и гегемония не поддерживаются и ни одна страна не стремится вернуться к изоляции».

Помним, в начале апреля власти США ввели новую систему таможенных пошлин, по которой базовая ставка на импортные товары составляет 10%. Для некоторых государств этот показатель намного выше, тарифы на китайские товары в итоге достигли 145%. Китай ответил на этот шаг повышением пошлин на продукцию США до 125%. Ответы на вопросы, кто победит в противостоянии между Китаем и США и какие последствия ждут Россию, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в США беспокоятся за производство вина из-за пошлин Трампа.