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В Берлине надеются на восстановление работы «франко-германской оси»

Глава МИД ФРГ заявил о намерении восстановить работу «франко-германской оси»
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Markus Schreiber/AP

Новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о важности укрепления партнерства с Францией для возобновления эффективной работы так называемой франко-германской оси. Его слова приводит ТАСС.

Перед запланированными визитами в Париж и Варшаву Вадефуль подчеркнул журналистам, что «конечной целью, безусловно, является полноценное восстановление функциональности франко-германской оси». Он также отметил стремление вернуть Европе динамику развития и роль источника новых идей.

Вадефуль сопровождает канцлера Фридриха Мерца в его первых зарубежных поездках на посту главы правительства, которые включают посещение Франции и Польши. Ожидается, что в Париже Мерц проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Вадефуль встретится со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. Следует отметить, что Вадефуль и Барро уже проводили встречи в последние недели.

Вадефуль придерживается антироссийской позиции и является одним из ястребов в ХДС относительно отношений с Россией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее в Германии рассказали об угрозе от «ядерного зонтика» Франции.

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