Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил члену партии «Христианско-демократический и Христианско-социальный союзов (ХДС/ХСС)» Йохану Вадефулю, который выступает за отправку дальнобойных ракет Taurus Украине, что немецкие граждане боятся таких, как Вадефуль. Слова Шольца приводит ТАСС.

«Граждане боятся вас», — отметил Шольц, подчеркнув, что оставить ракеты в Германии является благоразумным шагом и что благоразумие не является проявлением слабости.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что размышления немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост призваны лишь пугать Россию, но на самом деле являются лишь фантазией. Путин также отметил, что оппозиция в Германии ведет себя еще более агрессивно, и добавил: «Посмотрим, что из этого выйдет, мы внимательно наблюдаем за этим».

Ранее сообщалось, что в ФРГ остались недовольны решением Шольца не поставлять крылатые ракеты ВСУ.