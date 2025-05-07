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Назначен новый председатель правящей партии Грузии

Новым председателем правящей партии Грузии избрали премьер-министра Кобахидзе
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Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Новым главой правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» избрали премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщает ТАСС.

«Решением съезда господин Ираклий Кобахидзе единогласно избран председателем политического объединения...» — говорится в сообщении.

25 апреля лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили в ходе брифинга с журналистами объявил, что уходит из политики и покидает свой пост. Он подчеркнул, что на сегодняшний день считает возложенную на него миссию выполненной. Во время мероприятия Ираклий Гарибашвили несколько раз поблагодарил основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили за оказанное доверие. По словам лидера партии, он и дальше будет поддерживать само объединение и проводимую им политику. За свою политическую карьеру Ираклий Гарибашвили дважды занимал пост премьер-министра Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе описал свое видение отношений с РФ.

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