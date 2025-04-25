Председатель правящей в Грузии партии решил уйти из политики

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили в ходе брифинга с журналистами объявил, что уходит из политики. Его слова передает РИА Новости.

«Хочу сообщить вам свое решение об уходе из политики», — сказал председатель партии.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день считает возложенную на него миссию выполненной.

Во время мероприятия Ираклий Гарибашвили несколько раз поблагодарил основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили за оказанное доверие. По словам лидера партии, он и дальше будет поддерживать само объединение и проводимую им политику.

За свою политическую карьеру Ираклий Гарибашвили дважды занимал пост премьер-министра Грузии — в 2013–2015 годах и в 2021–2024 годах. Также в разное время он занимал должности министра обороны и министра общественного порядка.

22 апреля член движения «Единая нейтральная Грузия» и известная правозащитница Нана Какабадзе заявила, что победа над РФ в рамках вооруженного конфликта или путем санкционного давления не представляется возможной. Как она сказала, в том числе об этом свидетельствуют переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые российская сторона ведет с позиции победителя.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе описал свое видение отношений с РФ.