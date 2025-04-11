Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о мирном видении отношений с Россией, несмотря на территориальные вопросы. Его слова передает ТАСС.

«У нас мирное видение касаемо нашей политики в отношении Российской Федерации», — сказал он, выступая на Антальском дипломатическом форуме, отметив, что у страны сохраняются территориальные претензии к России.

Между странами в данный момент нет дипломатических отношений, однако Тбилиси и Москва «имеют экономическое и торговое партнерство», добавил Кобахидзе.

6 апреля грузинский премьер выразил мнение, что воссоединение Грузии с Абхазией и Южной Осетией является реальным. Он считает, что это может произойти, если Грузия «проявит терпение» и будет руководствоваться этим терпением в своей политике.

Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Это решение стало следствием пятидневного конфликта с Грузией летом того же года. Тогдашний грузинский президент Михаил Саакашвили развернул военную кампанию против Южной Осетии, заявившей о своем суверенитете. Боевая операция привела к обстрелам южноосетинского Цхинвала, от которых пострадало гражданское население. В ответ Россия ввела войска, вытеснив грузинские силы с территории самопровозглашенной республики.

В Грузии отделение Южной Осетии и Абхазии до сих пор не признают.

Ранее премьер Грузии рассказал о главном преступлении Саакашвили.