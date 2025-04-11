Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии рассказал о видении отношений с Россией

Премьер Грузии видит мирными отношения с РФ, несмотря на территориальные вопросы
close
Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о мирном видении отношений с Россией, несмотря на территориальные вопросы. Его слова передает ТАСС.

«У нас мирное видение касаемо нашей политики в отношении Российской Федерации», — сказал он, выступая на Антальском дипломатическом форуме, отметив, что у страны сохраняются территориальные претензии к России.

Между странами в данный момент нет дипломатических отношений, однако Тбилиси и Москва «имеют экономическое и торговое партнерство», добавил Кобахидзе.

6 апреля грузинский премьер выразил мнение, что воссоединение Грузии с Абхазией и Южной Осетией является реальным. Он считает, что это может произойти, если Грузия «проявит терпение» и будет руководствоваться этим терпением в своей политике.

Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Это решение стало следствием пятидневного конфликта с Грузией летом того же года. Тогдашний грузинский президент Михаил Саакашвили развернул военную кампанию против Южной Осетии, заявившей о своем суверенитете. Боевая операция привела к обстрелам южноосетинского Цхинвала, от которых пострадало гражданское население. В ответ Россия ввела войска, вытеснив грузинские силы с территории самопровозглашенной республики.

В Грузии отделение Южной Осетии и Абхазии до сих пор не признают.

Ранее премьер Грузии рассказал о главном преступлении Саакашвили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами