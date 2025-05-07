Грушко назвал враньем утверждения Польши о вмешательстве РФ в выборы на Западе

Утверждения Польши о вмешательстве России в выборы на Западе — «полное вранье». Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, пишет ТАСС.

«Все политики на Западе говорят, что Россия вмешивается в выборы. Все это полное вранье», — подчеркнул Грушко в беседе с журналистами.

6 мая польский вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский обвинил РФ в попытке вмешаться в президентские выборы в Польше.

Также, по данным журнала Mysl Polska, в Польше обеспокоены возможным вмешательством Евросоюза в выборы президента. Как пишет издание, недавние политические события в Румынии и Франции, связанные с Кэлином Джорджеску и Марин Ле Пен, заставляют задуматься на тем, что их повторение возможно на выборах польского лидера.

Первый тур выборов президента Польши пройдет 18 мая, второй тур при необходимости проведут в стране 1 июня. Согласно польскому законодательству, нынешний глава государства Анджей Дуда не может участвовать в этих выборах, поскольку находился на посту президента два срока подряд.

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