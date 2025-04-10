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В Польше выразили опасение возможным вмешательством Евросоюза в президентские выборы

Mysl Polska: ЕС может пойти на вмешательство в президентские выборы в Польше
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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Последние политические события, которые произошли в Румынии и Франции, заставляют предполагать возможное их повторение и на выборах президента в Польше. Об этом сообщает журнал Mysl Polska.

В публикации подчеркивается, что вынесенные против Кэлина Джорджеску и Марин Ле Пен судебные решения наглядно показывают, что с демократией, как ее понимают в Евросоюзе, происходит что-то не так. Чтобы не допустить и в Румынии, и во Франции победы не принадлежащих системе кандидатов, им запрещают участие в выборах, тем самым ограничивая демократию.

Такие процессы могут получить продолжение в Польше, так как последние опросы показывают возросшую популярность несистемного кандидата Славомира Менцена.

31 марта суд в Париже признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах. Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

26 февраля в Румынии был выдан ордер на арест кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Его подозревают в создании фашистской организации, направленной на разрушение конституционного строя, а также в незаконном финансировании своей избирательной кампании.

Ранее в Европе признали, что быстро скатываются в диктатуру.

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