Раскрыта сумма помощи Евросоюза Украине с 2022 года

Поддержка Европейского союза и отдельных стран сообщества Украине с 2022 года в совокупности составила уже €150 млрд. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

«С началом… (конфликта. — «Газета.Ru») в 2022 году Европейский союз и его государства-члены выделили Украине почти €150 млрд на поддержку, больше, чем любой другой глобальный партнер», — заявил он.

Еврокомиссар, выступая на пленарной сессии Европейского парламента, также выразил готовность Еврокомиссии продолжать расширение санкций против России.

В ходе сессии председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европейский союз поможет Киеву занять сильную позицию, если продолжит ему военную помощь, а также полностью откажется от российских энергоносителей и ускорит вступление Украины в объединение.

Также фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС станет сильной гарантией безопасности для Киева и шагом на пути к установлению мира.

Ранее структуры Евросоюза столкнулись с несогласием из-за оборонных расходов.