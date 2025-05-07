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Фон дер Ляйен назвала главную гарантию безопасности для Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен: членство Киева в ЕС станет сильной гарантией безопасности
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в Европейский союз станет сильной гарантией безопасности для Киева и шагом на пути к установлению мира. Ее слова приводит «Европейская правда».

«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем Союзе. Это не только стремление Украины – это может быть сильнейшей гарантией безопасности», – сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что конфликт на Украине рано или поздно закончится, однако его итоги сформируют будущее европейского континента на несколько поколений вперед.

В феврале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.

Ранее Зеленский призвал Европу добиться «политического решения» о принятии Украины в ЕС.

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