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В Кремле сообщили о запланированной встрече Путина с главой Чечни

Песков: Путин встретится в среду с главой Чечни Кадыровым
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 7 мая встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, это обычная рабочая встреча и президент продолжает работать с регионами.

«Кроме того, Кадыров будет принимать участие в расширенных составах переговоров с некоторыми делегациями», — добавил Песков.

Накануне Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только президент России Владимир Путин.

«Я — пехотинец и командный человек. Есть приказ — выполняю», — написал Кадыров, добавив, что может лишь «просить или предлагать» свою отставку.

Он также выразил уверенность, что следующий глава республики будет предлагать новые инициативы.

Ранее политолог назвал «обычной историей» заявление Кадырова об отставке.

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