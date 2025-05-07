Политолог объяснил, почему США задумались о налаживании отношений с КНДР

Политолог Козюлин: США смотрят на КНДР, как на союзника России и Китая

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему США задумались о налаживании отношений с Северной Кореей. По его словам, Вашингтон смотрит на КНДР, в первую очередь, как на страну, сближающуюся с Россией и Китаем.

«И очевидно, формируется такой серьезный блок, что и подтверждает Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Это серьезный договор, фактически сформирован военный блок, возник новый военный блок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который сегодня Вашингтон расценивает как один из наиболее чувствительных для внешней политики США», — сказал эксперт.

Он добавил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна продолжает расширяться и не ограничивается только Курской областью.

В конце апреля портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает потенциальное возобновление диалога с КНДР. По информации журналистов, американские чиновники консультируются с внешними экспертами и рассматривают варианты восстановления связей с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Ранее эксперт объяснил, почему Трампу не удастся надавить на РФ в вопросе Украины.