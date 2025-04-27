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В США заявили о возможном возобновлении диалога с КНДР

Axios: США изучают варианты потенциального возобновления диалога с КНДР
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Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает потенциальное возобновление диалога с КНДР. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники.

По их информации, американские чиновники консультируются с внешними экспертами и рассматривают варианты восстановления связей с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем возможные пути, включая взаимодействие», — приводит Axios слова высокопоставленного чиновника Соединенных Штатов.

В марте Трамп заявил, что хотел бы восстановить диалог с КНДР.

В том же месяце заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра Ким Ё Чжон, выступила с предупреждением потенциальным противникам КНДР. Она подчеркнула решимость Пхеньяна защищать свой суверенитет и национальную безопасность, предостерегая от недооценки готовности Северной Кореи дать отпор любой агрессии.

Также политик осудила политику нынешней американской администрации, назвав ее продолжением враждебного курса предшественников.

В ноябре 2024 года Ким Чен Ын заявил, что переговоры его страны и США на различных уровнях лишь показали, что Вашингтон неизменно придерживается враждебной политики по отношению к Северной Корее.

Ранее Трамп заявил, что «очень хорошо ладил» с Ким Чен Ыном.

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