Путин заявил о важности смыслов главных символов Победы

Путин: символы Победы могут быть разными, но важно, что за ними стоит

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что символы Великой Победы могут быть разными, однако важно, что за ними стоят общая история, настоящее и будущее. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время переговоров Лукашенко рассказал, что в Белоруссии одни жители во время празднования Дня Победы используют георгиевские ленточки, а другие – знак «Беларусь помнит». В ответ на это Путин отметил, что символы Победы могут быть разными, однако при этом важно, что за ними стоит.

«Символы могут быть немного разными. Важно другое – что стоит за этими символами. А за этими символами стоит наша общая история, наше настоящее, наше будущее. Оно у нас общее. Спасибо вам большое за такую позицию», — сказал российский лидер.

Лукашенко прибыл в Волгоград 29 апреля. У трапа самолета его встретили женщины-регулировщицы ретро взвода МВД России по региону. На опубликованных СМИ кадрах видно, как девушки торжественно вручают белорусскому лидеру хлеб-соль. Лукашенко при этом похвалил угощение, отметив, что изделие белорусское.

Лидеры двух стран также приняли участие в форуме «Великое наследие — общее будущее» и посетили мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Ранее Лукашенко рассказал, как России и Белоруссии догнать и перегнать Запад.