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Стало известно о плане ЕС по отказу от российских энергоносителей

Bloomberg: ЕС представит дорожную карту по отказу от газа и нефти из России
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Shutterstock

Европейский союз собирается 6 мая представить дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Они заявили, что план будет посвящен вариантам сокращения импорта российских энергоносителей, а Еврокомиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или пошлины. По словам источников, за дорожной картой позже последует юридическое предложение членам ЕС.

В конце января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Запада заплатили высокую цену за достижение свободы от российских энергоносителей. По ее словам, импорт газа из РФ сократился примерно на 75%.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что после отказа от российских энергоносителей ряд домохозяйств и предприятий «столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию». Это привело к тому, что отдельные производства закрываются, а химическая и автомобильная отрасли находятся на грани, добавила глава ЕК.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.

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