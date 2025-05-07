В Китае назвали главную задачу в украинском конфликте

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позиция Китая по украинскому конфликту последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за содействие проведению мирных переговоров и прекращение огня», — сказал дипломат на брифинге.

По его словам, большинство стран также по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.

Линь Цзянь подчеркнул, что все стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия.

До этого военный эксперт Марочко заявил об эскалации на линии боевого соприкосновения. По его словам Украина наращивает военные силы и не планирует соблюдать предложенное президентом РФ Владимиром Путиным прекращение огня.

При этом в Кремле сообщили, что Москва отреагирует на нарушение Киевом перемирия по случаю Дня Победы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что «будет сразу же даваться адекватный ответ».

Ранее Зеленскому напомнили о наказании после его угроз участникам парада Победы.