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В Китае назвали главную задачу в украинском конфликте

МИД КНР: главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации
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KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позиция Китая по украинскому конфликту последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за содействие проведению мирных переговоров и прекращение огня», — сказал дипломат на брифинге.

По его словам, большинство стран также по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.

Линь Цзянь подчеркнул, что все стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия.

До этого военный эксперт Марочко заявил об эскалации на линии боевого соприкосновения. По его словам Украина наращивает военные силы и не планирует соблюдать предложенное президентом РФ Владимиром Путиным прекращение огня.

При этом в Кремле сообщили, что Москва отреагирует на нарушение Киевом перемирия по случаю Дня Победы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что «будет сразу же даваться адекватный ответ».

Ранее Зеленскому напомнили о наказании после его угроз участникам парада Победы.

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