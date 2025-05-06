Военный эксперт заявил об эскалации на линии боевого соприкосновения

Марочко заявил, что Украина наращивает силы и не планирует соблюдать перемирие

Украина наращивает военные силы и не планирует соблюдать предложенное президентом России Владимиром Путиным перемирие. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его мнению, в данный момент с украинской стороны нет действий «по проведению определенных мероприятий для мирного процесса», а на линии боевого соприкосновения наблюдается эскалация — продолжает поступать вооружение и новые подразделения.

«То есть по всем факторам, которые я отмечаю, никаких абсолютно мирных соглашений на майские праздники Киев не собирается соблюдать», — считает Марочко.

Он отметил, что ряд украинских политиков негативно высказываются о предложении Путина.

По его словам, российская сторона намерена соблюдать перемирие, однако «в любом случае ответка прилетит, если будут какие-то провокации».

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад.

Ранее Трамп заявил, что России нужна вся Украина.