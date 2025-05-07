Немецкая газета Berliner Zeitung призвала канцлера Германии Фридриха Мерца приехать 9 мая в Москву.

Как пишут авторы издания, Мерц должен показать дипломатическую смелость, прилетев на День Победы в Россию. Кроме того, Мерц может использовать поездку для выражения сочувствия пострадавшим от Второй мировой войны. Визит не должен быть посвящен Параду, но Мерц мог бы посетить мемориалы памяти жертв войны и встретиться с немецкими предпринимателями, продолжающими работать в России.

«Мерц должен сказать Путину: «Европа хочет добиться устойчивого перемирия», — говорится в публикации.

До этого министр обороны Германии предостерег от поиска виновных в том, что канцлера ФРГ Фридриха Мерца не удалось избрать с первой попытки.

Он выразил недовольство, что дошло до второго тура голосования. По его словам, «это было лишним и ненужным», политики могли «этого не навязывать».

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