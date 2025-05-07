Писториус предостерег от поиска виновных в провале первого голосования по Мерцу

Писториус: спекуляции о причинах провала Мерца на голосовании не имеют смысла

Министр обороны Германии предостерег от поиска виновных в том, что канцлера ФРГ Фридриха Мерца не удалось избрать с первой попытки. Его слова приводит Tagesschau.

Он выразил недовольство, что дошло до второго тура голосования. По его словам, «это было лишним и ненужным», политики могли «этого не навязывать». В то же время он заметил, что итоги второго тура были «однозначными».

«Спекуляции о причинах сейчас не имеют смысла. Я хотел бы смотреть вперед», – сказал Писториус.

Во втором туре голосования в бундестаге лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц был избран новым канцлером ФРГ. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов. Удалось ли Мерцу предотвратить политический кризис в стране и как теперь будут выстраиваться отношения между ФРГ и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский поздравил Мерца с назначением на пост канцлера и пожелал ФРГ лидерства.