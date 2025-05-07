Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Писториус предостерег от поиска виновных в провале первого голосования по Мерцу

Писториус: спекуляции о причинах провала Мерца на голосовании не имеют смысла
close
Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии предостерег от поиска виновных в том, что канцлера ФРГ Фридриха Мерца не удалось избрать с первой попытки. Его слова приводит Tagesschau.

Он выразил недовольство, что дошло до второго тура голосования. По его словам, «это было лишним и ненужным», политики могли «этого не навязывать». В то же время он заметил, что итоги второго тура были «однозначными».

«Спекуляции о причинах сейчас не имеют смысла. Я хотел бы смотреть вперед», – сказал Писториус.

Во втором туре голосования в бундестаге лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц был избран новым канцлером ФРГ. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов. Удалось ли Мерцу предотвратить политический кризис в стране и как теперь будут выстраиваться отношения между ФРГ и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский поздравил Мерца с назначением на пост канцлера и пожелал ФРГ лидерства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами