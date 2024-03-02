В Венгрии считают, что Россия не будет нападать на Европу

У России нет смысла и причин нападать на Европу, так как любой вооруженный конфликт неизбежно приведет к Третьей Мировой войне. Об этом РИА Новости заявил венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.

«У Путина и в мыслях нет нападать на Европу, потому что это бессмысленно. Третья мировая война принесла бы уничтожение человечества. Здравомыслящий человек этого не хочет», — заявил Ногради.

Венгерский эксперт также отметил мгновенную реакцию европейских лидеров на идею президента Франции Эмманюэля Макрона отправить западные войска на Украину — даже Британия, которую «можно обвинить во многом, но не в том, что она друг России», немедленно дезавуировала слова французского лидера.

При этом поддержали идею только прибалтийские страны, безопасность которых обеспечивают также иностранные контингенты — немецкий в Литве и британский в Эстонии, например.

До этого постоянный представитель Японии при Организации Объединенных Наций (ООН) Кадзуюки Ямадзаки заявил, что не слышал, чтобы Токио собирался отправлять военных на Украину.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.