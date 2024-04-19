Лавров заявил, что Москве нет смысла нападать на страны Европы

Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы, там лишь запугивают угрозой со стороны России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Радио Sputnik.

По словам Лаврова, в европейских странах в последнее время запугивают избирателей «российской угрозой» на фоне грядущих выборов.

«Нам нет никакого смысла на них нападать. Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, на Украине мы это сделать не позволим», — сказал Лавров.

До этого Лавров заявил, что попытки НАТО приблизиться к российским границам через Украину обречены на провал.

Глава МИД также заявил, что Россия «разбирается» с Украиной, потому что она создает угрозу. Он напомнил о провале политики США в Афганистане, Ираке, Сирии. Особое внимание он уделил Гаити, которая, не смотря на расположение «под боком» у Вашингтона, испытывает «разгул бандитизма».

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