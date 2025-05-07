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Китай прокомментировал атаку Индии на Пакистан

МИД Китая выразил сожаление и обеспокоенность атакой Индии на Пакистан
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M.D. Mughal/AP

Китай выражает сожаление в связи с началом военной операции Индии против Пакистана и подчеркивает обеспокоенность таким развитием событий. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя МИД КНР.

«Индия и Пакистан — соседи, которых невозможно переубедить, и обе они также являются соседями Китая», — сообщил представитель внешнеполитического ведомства страны.

В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» против инфраструктуры, расположенной на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую».

Пресс-секретарь пакистанской армии сообщил, что ответная операция со стороны Исламабада уже началась. Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа террористов расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН призвали Индию и Пакистан к максимальной сдержанности.

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