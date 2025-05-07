Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН призвали Индию и Пакистан к максимальной сдержанности

Гутерриш: мир не может позволить военную конфронтацию между Индией и Пакистаном
close
Mike Segar/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность военной конфронтацией между Индией и Пакистаном. Об этом со ссылкой на представителя генсека сообщает Arab News.

Гутерриш призвал обе стороны к максимальной сдержанности. Он подчеркнул, что мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном.

Вечером 6 мая министерство обороны Индии сообщило о начале операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли удары по девяти объектам на территории Пакистана. По заявлению индийского военного ведомства, пакистанские военные объекты атаке не подверглись, целью стала «террористическая инфраструктура». Пакистанская армия подтвердила, что Индия нанесла ракетные удары по трем целям на территории страны и в подконтрольных Исламабаду районах.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза, регулирующие водный поток на плотинах и каналах.

Ранее Индия поставила Россию в известность об операции «Синдур».

Все новости на тему:
Конфликт Индии и Пакистана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами