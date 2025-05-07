В ООН призвали Индию и Пакистан к максимальной сдержанности

Гутерриш: мир не может позволить военную конфронтацию между Индией и Пакистаном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность военной конфронтацией между Индией и Пакистаном. Об этом со ссылкой на представителя генсека сообщает Arab News.

Гутерриш призвал обе стороны к максимальной сдержанности. Он подчеркнул, что мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном.

Вечером 6 мая министерство обороны Индии сообщило о начале операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли удары по девяти объектам на территории Пакистана. По заявлению индийского военного ведомства, пакистанские военные объекты атаке не подверглись, целью стала «террористическая инфраструктура». Пакистанская армия подтвердила, что Индия нанесла ракетные удары по трем целям на территории страны и в подконтрольных Исламабаду районах.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза, регулирующие водный поток на плотинах и каналах.

Ранее Индия поставила Россию в известность об операции «Синдур».