В Кремле не слышали от Украины заявлений о демилитаризированной зоне

Россия не слышала от Украины заявление о желании создать демилитаризованную зону по линии боевого соприкосновения, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне в интервью телеканалу Fox News спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что Украина согласна на приостановку боевых действий по текущей линии соприкосновения и установку в дальнейшем демилитаризованной зоны вдоль нее. По его словам, идея заключается в том, чтобы каждая из сторон отошла на 15 км вглубь занимаемой территории, в результате чего «получается 30-километровая зона, за которой можно следить». Киев ожидает, что Соединенные Штаты смогут убедить Россию пойти на такие условия.

«Из Киева не было ни одного заявления на этот счет», — прокомментировал слова Келлога Песков.

Год назад, в начале 2024-го, президент Владимир Путин призывал отодвинуть демилитаризованную линию на Украине так далеко, чтобы ВСУ не смогли обстреливать российскую территорию даже с помощью иностранной дальнобойной артиллерии. Он говорил о том, что для этого ВС РФ пытаются отбросить противника «от жизненно важных населенных пунктов», что можно назвать «главным мотивом» солдат, которые хотят защитить родину.

Конкретных данных по ширине предполагаемой демилитаризованной зоны тогда не приводилось, однако следует отметить, что дальнобойность современной гаубичной артиллерии, не говоря уже о находящихся на вооружении ВСУ крылатых ракетах и дронах самолетного типа, значительно превышает 30 километров, о которых речь шла у Келлога.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.