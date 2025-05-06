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Трамп о словах про то, что Канада не продается: никогда не говори «никогда»

Трамп о словах про независимость Канады: никогда не говори «никогда»
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил премьер-министра Канады Марка Карни не быть категоричным в вопросе независимости его страны. Трансляцию их совместной пресс-конференции вел сайт Белого дома.

В ходе мероприятия канадский политик заявил, что его государство не является товаром и никогда не будет подлежать продаже.

«Время покажет, но я всегда говорю: никогда не говори «никогда». Многие вещи, которые казались невозможными, в итоге стали возможными — и исключительно в дружеской атмосфере», — усмехнувшись, заметил Трамп.

Американский лидер также назвал Канаду особенным местом и отметил высокий потенциал Оттавы и Вашингтона.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов. В частности, он отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США. Политик также утверждал, что каждый год его страна теряет из-за Канады $200 млрд и он не позволит этому продолжаться.

Кроме того, Трамп, рассуждая на тему вхождения Канады в состав США, высказывал мнение, что преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.

Ранее Трамп допустил присоединение Гренландии при помощи военной силы.

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