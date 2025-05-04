«Ничего не исключаю»: Трамп допустил присоединение Гренландии при помощи военной силы

Президент Дональд Трамп в интервью NBC News допустил применение военной силы, чтобы установить контроль США над Гренландией.

«Я этого не исключаю, не говорю, что я это сделаю, но я ничего не исключаю, не в этом случае», — сказал политик.

Он подчеркнул, что США «крайне сильно нуждаются в Гренландии» из соображений международной безопасности. Глава государства пообещал заботиться о «крайне малом числе людей», живущих на острове.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В том же интервью американский лидер исключил, что Соединенные Штаты дойдут до той точки, когда Канада будет присоединена при помощи военной силы. Он отметил, что в случае с этой страной «совершенно не видит» такой вариант развития событий, но она стала бы «ценным штатом» в составе США. Трамп добавил, что «что-то может произойти с Гренландией», но силовое решение вопроса с островом тоже маловероятно.

Американский президент неоднократно говорил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Кроме того, он намерен вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро реагировали панамские, канадские и датские власти.

Ранее мексиканцы отомстили Трампу, переименовав американо.