Трамп заявил об отмене Индией пошлин на американские товары

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей с Индией по отмене таможенных пошлин на американские товары. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме, передает РИА Новости.

«Индия взимала одни из самых высоких пошлин в мире. Мы не могли с этим мириться — они согласились снизить их до нуля», — подчеркнул Трамп.

По его словам, это решение укрепит экономическое сотрудничество между странами.

5 мая агентство Bloomberg писало, что в рамках продолжающихся торговых переговоров с США Индия предложила взаимное обнуление пошлин на сталь, автокомпоненты и фармацевтику.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Размер пошлин на товары из стран — членов ЕС достиг 20%. Позже глава Белого дома повысил пошлины на товары из Китая до 145%.

Ранее США обложили пошлинами 70% экспорта ЕС.