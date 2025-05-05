Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индия предложила США установить нулевые пошлины на ряд товаров

Bloomberg: Индия предложила США отменить пошлины на сталь и фармацевтику
close
Depositphotos

В рамках продолжающихся торговых переговоров с США, Индия предложила взаимное обнуление пошлин на сталь, автокомпоненты и фармацевтику. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Это предложение, по данным источников, подразумевает установление определенного лимита на импорт. Превышение этого лимита повлечет за собой введение стандартных таможенных пошлин.

Индийская делегация, посетившая Вашингтон в конце апреля, предложила данную инициативу с целью ускорения процесса заключения двустороннего торгового соглашения, намеченного к осени. Кроме того, Нью-Дели выразила готовность пересмотреть текущие стандарты качества продукции, которые США рассматривают как нетарифные барьеры для своего экспорта на индийский рынок.

Отмечается, что США являются одним из ключевых торговых партнеров Индии. Переговоры о заключении торгового соглашения начались задолго до введения президентом Трампом импортных пошлин, в том числе 26%-ной пошлины на товары из Индии.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».

Сегодня администрация Дональда Трампа объявила о введении стопроцентных таможенных сборов на иностранный кинематограф.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами