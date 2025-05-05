Индия предложила США установить нулевые пошлины на ряд товаров

В рамках продолжающихся торговых переговоров с США, Индия предложила взаимное обнуление пошлин на сталь, автокомпоненты и фармацевтику. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Это предложение, по данным источников, подразумевает установление определенного лимита на импорт. Превышение этого лимита повлечет за собой введение стандартных таможенных пошлин.

Индийская делегация, посетившая Вашингтон в конце апреля, предложила данную инициативу с целью ускорения процесса заключения двустороннего торгового соглашения, намеченного к осени. Кроме того, Нью-Дели выразила готовность пересмотреть текущие стандарты качества продукции, которые США рассматривают как нетарифные барьеры для своего экспорта на индийский рынок.

Отмечается, что США являются одним из ключевых торговых партнеров Индии. Переговоры о заключении торгового соглашения начались задолго до введения президентом Трампом импортных пошлин, в том числе 26%-ной пошлины на товары из Индии.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».

Сегодня администрация Дональда Трампа объявила о введении стопроцентных таможенных сборов на иностранный кинематограф.