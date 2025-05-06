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Ермак провел встречу с временной поверенной в делах США на Украине

Ермак провел встречу с временной поверенной в делах США на Украине Дэвис
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Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с временной поверенной в делах США на территории республики Джули Дэвис. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Ермак во время беседы с Дэвис поблагодарил США за поддержку Украины и выразил надежду на плодотворное сотрудничество с администрацией Дональда Трампа.

«Он акцентировал, что важно установить полное, безусловное прекращение огня, которое должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира», – говорится в сообщении.

1 мая Государственный департамент США объявил о назначении Дэвис послом на Украине. До нее эту должность занимала Бриджит Бринк. О ее отставке стало известно 10 апреля. По данным газеты Financial Times, ее уход связан с разногласиями с администрацией президента Трампа.

Сама Бринк заявила, что работа на Украине в «этот критический момент истории» была для нее честью. Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров высказал мнение, что смена посла — это сигнал к тому, что США будут полностью перезагружать украинскую власть.

Ранее в офисе Зеленского высказались против перемирия с Россией.

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